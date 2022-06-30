Еще немного и будет 800 артсистем. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
150 россиян перешли и разряд мертвых
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 30 июня.
За среду было ликвидировано 150 оккупантов, таким образом потери личного состава составляют 35 600 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1573 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3726 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 790 (+9) ед,
- РСЗО - 246 (+0) ед,
- средства ПВО - 104 (+1) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 185 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1),
- крылатые ракеты – 143 (+1),
- корабли /катера - 14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2602 (+4) ед,
- специальная техника – 61 (+0).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.
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