Украинская авиация совершила до 20 ударов по россиянам за среду
Больше всего – в Луганской области
Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что 29 июня ударная авиация украинской армии совершила до 20 групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск по разным направлениям.
В частности, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 поразили командно-наблюдательный пункт врага, два склада боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, уничтожили технику и живую силу врага.
Особенно активно ударная авиация отработала в Луганской области, поддерживая с воздуха действия подразделений сил обороны Украины.
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