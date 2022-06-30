Украинская авиация совершила до 20 ударов по россиянам за среду

Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что 29 июня ударная авиация украинской армии совершила до 20 групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск по разным направлениям.

В частности, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 поразили командно-наблюдательный пункт врага, два склада боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, уничтожили технику и живую силу врага.

Особенно активно ударная авиация отработала в Луганской области, поддерживая с воздуха действия подразделений сил обороны Украины.