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Украинская авиация совершила до 20 ударов по россиянам за среду

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Больше всего – в Луганской области

Украинская авиация совершила до 20 ударов по россиянам за среду

Новина українською

Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что 29 июня ударная авиация украинской армии совершила до 20 групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск по разным направлениям.

В частности, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 поразили командно-наблюдательный пункт врага, два склада боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, уничтожили технику и живую силу врага.

Особенно активно ударная авиация отработала в Луганской области, поддерживая с воздуха действия подразделений сил обороны Украины.

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В статье: война с Россией
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