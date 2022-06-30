Россияне в результате операции ВСУ покинули остров Змеиный - ОК Південь

В четверг, 30 июня, оперативное командование Південь опубликовало официальное сообщение, в котором подтвердило информацию, что россияне могли покинуть остров Змеиный.

"В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров", - говорится в сообщении.

Указывается, что в настоящее время Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы. Окончательные результаты операции доразведываются. ОК "Південь" также публикует соответствующее фото.

Напомним, что после уничтожения флагмана черноморского флота России "Москва" россияне пытались использовать Змеиный как основную базу ПВО для прикрытия своих кораблей. Однако ВСУ регулярно наносили удары по оккупантам.