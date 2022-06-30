  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне в результате операции ВСУ покинули остров Змеиный - ОК Південь
В тренде

Россияне в результате операции ВСУ покинули остров Змеиный - ОК Південь

Общие новости
(2 голосов)

Остров окутан дымом

Россияне в результате операции ВСУ покинули остров Змеиный - ОК Південь

фото Зміїного 30 червня, ОК Південь

Новина українською

В четверг, 30 июня, оперативное командование Південь опубликовало официальное сообщение, в котором подтвердило информацию, что россияне могли покинуть остров Змеиный.

"В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров", - говорится в сообщении.

Указывается, что в настоящее время Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы. Окончательные результаты операции доразведываются. ОК "Південь" также публикует соответствующее фото.

Напомним, что после уничтожения флагмана черноморского флота России "Москва" россияне пытались использовать Змеиный как основную базу ПВО для прикрытия своих кораблей. Однако ВСУ регулярно наносили удары по оккупантам.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Остров Змеиный
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде