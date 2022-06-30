Минобороны рф назвало бегство с острова Змеиный "шагом доброй воли"
А также россияне настаивают, что Украина должна разминировать побережье Черного моря
Фото: Офіс президента України
В четверг, 30 июня оперативное командование «Південь» сообщило, что после серии ударов ВСУ россияне скорее всего покинули ранее оккупированный остров Змеиный.
Вскоре факт бегства признало министерство обороны россии, однак, как и в случае с отступлением из Киевской, Черниговской и Сумской областей попыталось «сделать хорошую мину при плохой игре».
"Сегодня в качестве шага доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон.
Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что российская федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины", говорится в сообщении военного ведомства россии.
Теперь москва пытается убедить Украину, что ей нужно разминировать побережье: "Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля россией северо-западной части Черного моря. Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории".
Отметим, что накануне владимир путин заявил, что цели россии в Украине не изменились, однако может меняться тактика их достижения. Ранее генштаб армии рф заявлял, что ближайшей задачей является установление полного контроля над Луганской и Донецкой областями, а также захват юга Украины с выходом к территориям Приднестровья, то есть россия не отказывается от планов захвата Николаевской и Одесской областей.
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