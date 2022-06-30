Во Львове запретили деятельность московского патриархата
Из-за угрозы национальной безопасности Украины
Львовский городской совет в четверг, 30 июня, запретил деятельность московского патриархата на территории города.
Также на территории Львова запрещена деятельность Украинской православной греко-католической церкви "Группа Догнала". Об этом в Facebook сообщил депутат горсовета Юрий Ломага.
По его словам, деятельность этих структур носит откровенный антигосударственный и антиукраинский характер. Ломага подчеркнул, что московский патриархат создавал сознательную и открытую спекуляцию на религиозных верованиях.
Относительно Украинской правоверной греко-католической Церкви "Группа Догнала" депутат отметил, что она приводит к искусственному противостоянию и расколу украинского общества на религиозной основе. Поэтому для консолидации украинского народа было принято решение запретить деятельность этих религиозных структур.
"Российской агентуре не место во Львове. Московский патриархат и "Группа Догнала" несут угрозу национальной безопасности Украины", – резюмировал депутат.
Напомним, что в конце мая Собор УПЦ (МП) принял решение о полной независимости своей структуры от москвы, но при этом в УПЦ (МП) заявили о сохранении духовного общения с москвой.
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