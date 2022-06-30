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Во Львове запретили деятельность московского патриархата

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(1 голосов)

Из-за угрозы национальной безопасности Украины

Во Львове запретили деятельность московского патриархата

Новина українською

Львовский городской совет в четверг, 30 июня, запретил деятельность московского патриархата на территории города.

Также на территории Львова запрещена деятельность Украинской православной греко-католической церкви "Группа Догнала". Об этом в Facebook сообщил депутат горсовета Юрий Ломага.

По его словам, деятельность этих структур носит откровенный антигосударственный и антиукраинский характер. Ломага подчеркнул, что московский патриархат создавал сознательную и открытую спекуляцию на религиозных верованиях.

Относительно Украинской правоверной греко-католической Церкви "Группа Догнала" депутат отметил, что она приводит к искусственному противостоянию и расколу украинского общества на религиозной основе. Поэтому для консолидации украинского народа было принято решение запретить деятельность этих религиозных структур.

"Российской агентуре не место во Львове. Московский патриархат и "Группа Догнала" несут угрозу национальной безопасности Украины", – резюмировал депутат.

Напомним, что в конце мая Собор УПЦ (МП) принял решение о полной независимости своей структуры от москвы, но при этом в УПЦ (МП) заявили о сохранении духовного общения с москвой.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Obozrevatel

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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
30.06.2022 в 14:52
Не понимаю я почему они до сих пор в Украине . На московию их всех гнать надо и пускай там по ушам ездят .
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