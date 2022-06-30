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Вспомните ТОП-30 самых дорогих нидерландских футболистов? Квиз

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Вспомните ТОП-30 самых дорогих нидерландских футболистов? Квиз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

28 июня "Ньюкасл" официально объявил о трансфере нидерландского защитника "Лилля" Свена Ботмана. Англичане заплатили за него 37 миллионов евро, таким образом этот игрок попал в десятку самых дорогих приобретений футболистов с паспортом Нидерландов.

Сегодня мы предлагаем вспомнить 30 самых дорогих нидерландских футболистов. Трансферная стоимость указана по порталу transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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Комментарии (1)
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Джим Слэйд (Харьков)
30.06.2022 в 16:33
деякі просто не ввелис, зокрема ван де Бек
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