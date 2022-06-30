Вспомните ТОП-30 самых дорогих нидерландских футболистов? Квиз
У вас есть шесть минут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
28 июня "Ньюкасл" официально объявил о трансфере нидерландского защитника "Лилля" Свена Ботмана. Англичане заплатили за него 37 миллионов евро, таким образом этот игрок попал в десятку самых дорогих приобретений футболистов с паспортом Нидерландов.
Сегодня мы предлагаем вспомнить 30 самых дорогих нидерландских футболистов. Трансферная стоимость указана по порталу transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Минобороны рф назвало бегство с острова Змеиный "шагом доброй воли"
- СБУ раскрыла детали ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге
- Генерал Марченко: Если мы отпустим россиян, они сделают выводы и нападут еще раз
- Арестович оценил шансы россиян выйти на кордоны Луганской и Донецкой областей
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джим Слэйд (Харьков)
30.06.2022 в 16:33
Ответить
0
0