Вспомните ТОП-30 самых дорогих нидерландских футболистов? Квиз

28 июня "Ньюкасл" официально объявил о трансфере нидерландского защитника "Лилля" Свена Ботмана. Англичане заплатили за него 37 миллионов евро, таким образом этот игрок попал в десятку самых дорогих приобретений футболистов с паспортом Нидерландов.

Сегодня мы предлагаем вспомнить 30 самых дорогих нидерландских футболистов. Трансферная стоимость указана по порталу transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках.