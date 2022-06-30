Верещук: С 24 февраля в Украину удалось вернуть тела 300 погибших

В Украину во время полномасштабного вторжения России удалось вернуться тела 300 погибших защитников и граждан.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Укринформ.

"Россия хочет возвращать тела, но не всегда может это делать, поскольку они декларируют одно, а на самом деле по факту выходит другое. Когда происходит процесс обмена, Россия часто не может нам предоставить запрашиваемые тела, когда мы обращаемся с соответствующими письмами. Это сложный процесс, но уже более 300 тел мы смогли вернуть", – сказала Верещук.

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Она рассчитывает на то, что в ближайшее время будут очередные обмены и семьи погибших получат тела, чтобы должным образом их похоронить.

Напомним, 28 июня в Запорожской области состоялась очередная операция по возвращению тел погибших украинских военнослужащих. Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их захоронения. Из них 21 – защитники "Азовстали".