ГБР: Правоохранители из Бердянска сдавали оккупантам участников АТО/ООС
Им объявлено подозрение в госизмене
Голос UA
Сотрудники ГБР заочно сообщили о подозрении в госизмене трем правоохранителям Запорожской области, которые в апреле этого года согласились на предложения оккупантов и возглавили незаконно созданные силовые органы в Бердянске.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
"По данным досудебного расследования, правоохранители разыскивали служебный транспорт и табельное оружие по месту жительства коллег для последующей передачи в незаконно созданный силовой орган оккупационных властей РФ. А также информировали оккупантов об адресах проживания участников АТО/ООС периода 2014-2021 годов. Правоохранители подозреваются в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
"Предостерегаем всех чиновников и правоохранителей от сотрудничества с российско-оккупационными войсками. Суровое наказание за такие преступления неотвратимо", — подчеркнули в ГБР.
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