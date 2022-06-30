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ГБР: Правоохранители из Бердянска сдавали оккупантам участников АТО/ООС

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Им объявлено подозрение в госизмене

ГБР: Правоохранители из Бердянска сдавали оккупантам участников АТО/ООС

Голос UA

Новина українською

Сотрудники ГБР заочно сообщили о подозрении в госизмене трем правоохранителям Запорожской области, которые в апреле этого года согласились на предложения оккупантов и возглавили незаконно созданные силовые органы в Бердянске.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"По данным досудебного расследования, правоохранители разыскивали служебный транспорт и табельное оружие по месту жительства коллег для последующей передачи в незаконно созданный силовой орган оккупационных властей РФ. А также информировали оккупантов об адресах проживания участников АТО/ООС периода 2014-2021 годов. Правоохранители подозреваются в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Предостерегаем всех чиновников и правоохранителей от сотрудничества с российско-оккупационными войсками. Суровое наказание за такие преступления неотвратимо", — подчеркнули в ГБР.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
30.06.2022 в 17:07
Болгары?
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