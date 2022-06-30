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Около Мариуполя подорвался на мине российский десантный катер - источники

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Информация пока не подтвержденная

Около Мариуполя подорвался на мине российский десантный катер - источники

фото из свободных источников

Новина українською

Под Мариуполем на мине подорвался десантный катер проекта 1176 "Акула" Черноморского флота РФ.

Информация пока неофициальная – о данном случае со стороны Украину пишут спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, депутат ВР Алексей Гончаренко.

Официальные лица информацию пока не подтверждают, однако некоторые российские военные паблики также пишут о подрыве катера на мине.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, сейчас там пожар и взрывы.

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В статье: война с Россией
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