Около Мариуполя подорвался на мине российский десантный катер - источники

Под Мариуполем на мине подорвался десантный катер проекта 1176 "Акула" Черноморского флота РФ.

Информация пока неофициальная – о данном случае со стороны Украину пишут спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, депутат ВР Алексей Гончаренко.

Официальные лица информацию пока не подтверждают, однако некоторые российские военные паблики также пишут о подрыве катера на мине.