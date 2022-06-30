Около Мариуполя подорвался на мине российский десантный катер - источники
Информация пока не подтвержденная
фото из свободных источников
Под Мариуполем на мине подорвался десантный катер проекта 1176 "Акула" Черноморского флота РФ.
Информация пока неофициальная – о данном случае со стороны Украину пишут спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, депутат ВР Алексей Гончаренко.
Официальные лица информацию пока не подтверждают, однако некоторые российские военные паблики также пишут о подрыве катера на мине.
Как сообщалось ранее,
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