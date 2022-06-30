"18 тебе уже": в РФ продают шоколад для призывников
Шоколад подарочный
t.me/rasstriga
На прилавках российских магазинов появился шоколад с надписями "Армия ждет тебя" и "Заберут тебя скорей".
Об этом сообщает телеграм-канал "Расстрига".
Такие шоколадки продают в Екатеринбурге. Со скидкой плитка стоит около 40 рублей (22,5 грн).
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Отмечается, что производитель шоколада – компания "Сима-ленд". Раньше она выпускала детские игрушки с Z-символикой.
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
30.06.2022 в 19:28
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DesnaUA (Чернигов)
30.06.2022 в 19:00
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