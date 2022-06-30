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"18 тебе уже": в РФ продают шоколад для призывников

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(1 голосов)

Шоколад подарочный

"18 тебе уже": в РФ продают шоколад для призывников

t.me/rasstriga

Новина українською

На прилавках российских магазинов появился шоколад с надписями "Армия ждет тебя" и "Заберут тебя скорей".

Об этом сообщает телеграм-канал "Расстрига".

Такие шоколадки продают в Екатеринбурге. Со скидкой плитка стоит около 40 рублей (22,5 грн).

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Отмечается, что производитель шоколада – компания "Сима-ленд". Раньше она выпускала детские игрушки с Z-символикой.

"18 тебе уже": в РФ продают шоколад для призывников - изображение 1
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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
30.06.2022 в 19:28
18 лет тебе- а ты еще не труп уже ???!!! Армия ждет тебя грязножопый !
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DesnaUA (Чернигов)
30.06.2022 в 19:00
Навіть коментувати цей треш не хочу...Стадо тупорилих дебілів
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