Официально: Украина разорвала дипотношения с Сирией и ввела санкции
Ответ на признание так называемых "Л/ДНР"
фото из свободных источников
Министерство иностранных дел Украины осудило решение Сирийской Арабской Республики
Соответствующее заявление появилось на сайте МИД. Отмечается, что официальный Киев рассматривает это решение как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающие нормы и принципы международного права.
"Не сомневаемся, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектности российским оккупационным администрациям на Донетчине и Луганщине по заказу своих кураторов в Кремле", – отметили в МИД.
В ответ Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений. Украинская сторона также начала процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.
"Наша позиция четкая – мы максимально жестко реагируем на любые попытки взорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и защищаем национальные интересы всеми доступными способами, в том числе и на дипломатическом фронте", – подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Как известно, украинская сторона закрыла посольство Украины в Дамаске еще в 2016 году, а также в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве. Это стало ответом на преступный режим Башара Асада против сирийского народа.
Популярное сейчас
- ВСУ обстреливали россиян на Змеином украинской гаубицей Богдана - Залужный
- Украинская авиация совершила до 20 ударов по россиянам за среду
- Аренда Лукаку, новый клуб Фонсеки и возвращение Вербича. Главные новости за 29 июня
- Глава ГУР Украины: Нет смысла ждать, пока россия устанет или перестанет хотеть воевать
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси