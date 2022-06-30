Официально: Украина разорвала дипотношения с Сирией и ввела санкции

Министерство иностранных дел Украины осудило решение Сирийской Арабской Республики признать так называемую "независимость" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. В связи с этим Украина официально разорвала дипотношения с Сирией и ввела санкции.

Соответствующее заявление появилось на сайте МИД. Отмечается, что официальный Киев рассматривает это решение как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающие нормы и принципы международного права.

"Не сомневаемся, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектности российским оккупационным администрациям на Донетчине и Луганщине по заказу своих кураторов в Кремле", – отметили в МИД.

В ответ Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений. Украинская сторона также начала процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.

"Наша позиция четкая – мы максимально жестко реагируем на любые попытки взорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и защищаем национальные интересы всеми доступными способами, в том числе и на дипломатическом фронте", – подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как известно, украинская сторона закрыла посольство Украины в Дамаске еще в 2016 году, а также в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве. Это стало ответом на преступный режим Башара Асада против сирийского народа.