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Официально: Украина разорвала дипотношения с Сирией и ввела санкции

Общие новости
(2 голосов)

Ответ на признание так называемых "Л/ДНР"

Официально: Украина разорвала дипотношения с Сирией и ввела санкции

фото из свободных источников

Новина українською

Министерство иностранных дел Украины осудило решение Сирийской Арабской Республики признать так называемую "независимость" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. В связи с этим Украина официально разорвала дипотношения с Сирией и ввела санкции.

Соответствующее заявление появилось на сайте МИД. Отмечается, что официальный Киев рассматривает это решение как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающие нормы и принципы международного права.

"Не сомневаемся, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектности российским оккупационным администрациям на Донетчине и Луганщине по заказу своих кураторов в Кремле", – отметили в МИД.

В ответ Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений. Украинская сторона также начала процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.

"Наша позиция четкая – мы максимально жестко реагируем на любые попытки взорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и защищаем национальные интересы всеми доступными способами, в том числе и на дипломатическом фронте", – подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как известно, украинская сторона закрыла посольство Украины в Дамаске еще в 2016 году, а также в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве. Это стало ответом на преступный режим Башара Асада против сирийского народа.

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В статье: война с Россией
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