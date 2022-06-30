Макрон подтвердил, что Франция передаст Украине еще партию САУ Цезарь
Французский лидер уже делал аналогичное заявление раньше
Фото: De Standaard
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Мадриде заявил, что его страна передаст еще шесть самоходных артиллерийских установок Цезарь (CAESAR). Отметим, что аналогичное заявление Макрон делал, когда был с визитом в Киеве 16 июня.
Ранее Франция уже передала Украине 12 таких САУ. Как известно, Caesar позволяет поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.
Эти САУ на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и наведения на цель.
Между тем Макрон также подчеркнул, что россия не должна победить в войне против Украины, потому что это поставит под угрозу безопасность всей Европы. В то же время, президент Франции отверг обвинения россии в том, что война против Украины стала ответом москвы на агрессивное поведение НАТО, передает DW.
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