Газпром решил не выплачивать дивиденды, после чего его акции рухнули на 30%
Акционерам деньги не нужны
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Акционеры "Газпрома" на годовом общем собрании решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. Стоимость акций компании после этого упала на 30%.
О решении не выплачивать дивиденды сообщила пресс-служба "Газпрома".
"Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере", — пояснил зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов.
При этом стоимость акций Газпрома упала на 30% с начала открытия торгов на Московской фондовой бирже после отказа компании выплатить дивиденды за 2021 год. В следующие несколько часов цена акций несколько поднялась и падение составило около 27%, пишет "Укринформ".
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