В Приднестровье активно агитируют идти служить в российскую армию по контракту

На территории непризнанного Приднестровья проводится масштабная агитация вступления на военную службу по контракту в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.

Объявления о наборе в российскую армию публикуются во всех СМИ, их размещают в местах общего пользования и распространяют через почтовые ящики.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Кроме этого, мужчинам, обращающимся в центр занятости, в первую очередь предлагают не работу, а военную службу по контракту в армии РФ.

Также на производственных и сельскохозяйственных предприятиях проводят собрания, на которых представители пунктов отбора агитируют работников до прохождения военной службы по контракту.

"С этой же целью оказывается нескрываемое давление на военнослужащих срочной службы. Также тираспольский РИК начал призыв на военную службу граждан, окончивших военную кафедру вуза и зачисленных в запас с присвоением офицерского звания", — рассказали в разведке.