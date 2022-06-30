  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Приднестровье активно агитируют идти служить в российскую армию по контракту
В тренде

В Приднестровье активно агитируют идти служить в российскую армию по контракту

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Зазывают где только можно

В Приднестровье активно агитируют идти служить в российскую армию по контракту

фото из свободных источников

Новина українською

На территории непризнанного Приднестровья проводится масштабная агитация вступления на военную службу по контракту в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.

Объявления о наборе в российскую армию публикуются во всех СМИ, их размещают в местах общего пользования и распространяют через почтовые ящики.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Читайте такжеПрезидент Молдовы пока не видит неизбежных угроз для Украины со стороны Приднестровья

Кроме этого, мужчинам, обращающимся в центр занятости, в первую очередь предлагают не работу, а военную службу по контракту в армии РФ.

Также на производственных и сельскохозяйственных предприятиях проводят собрания, на которых представители пунктов отбора агитируют работников до прохождения военной службы по контракту.

"С этой же целью оказывается нескрываемое давление на военнослужащих срочной службы. Также тираспольский РИК начал призыв на военную службу граждан, окончивших военную кафедру вуза и зачисленных в запас с присвоением офицерского звания", — рассказали в разведке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ГУР МО Украины

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде