Лавров: Железный занавес уже опускается

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что железный занавес между Россией и Западом уже опускается. Об этом 30 июня сообщило агентство Интерфакс.

"Что касается железного занавеса, он практически уже опускается. Пусть они (Запад) только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен", - сказал Лавров в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Макеем, главой МИД Беларуси.

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По словам Лаврова, с 2014 года отношений между Россией и ЕС, по сути, не существует. В разрушении этих отношений глава российского МИД обвиняет ЕС.

"Ничего удивительного в том, что сейчас эти отношения отсутствуют. Но мы никогда не закрываемся. Скажу лишь только, что отныне и впредь ни американцам, ни ЕС мы верить не будем, мы будем предпринимать все необходимое, чтобы не зависеть от них в критически важных отраслях", - сказал Лавров.