"Готов принять за него пулю". Экс-глава Ф1 Экклстоун выразил поддержку путину и раскритиковал Зеленского

Бывший глава "Формулы-1" Берни Экклстоун в эфире передачи "Доброе утро, Британия" на ITV назвал президента России "первоклассным человеком", за которого он готов "принять пулю".

Экклстоуна спросили, является ли он все еще другом Путина, на что 91-летний британец ответил: "Я бы все равно принял пулю за него. Я бы предпочел, чтобы это не было больно, но я все равно принял бы эту пулю. Потому что он является первоклассным человеком и он делает то, что считает правильным".

По словам Экклстоуна, Путин иногда совершает ошибки, как и любые другие деловые люди. "А когда вы совершаете ошибку, вы должны сделать все возможное, чтобы из нее выбраться", — добавил Экклстоун.

Также он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что он не приложил достаточно усилий, чтобы достучаться до своего российского визави. "Раньше он был комиком — и мне кажется, что он хочет продолжить заниматься этой профессией. Если бы он хорошо подумал, то определенно приложил бы достаточно усилий, чтобы поговорить с Путиным, который является разумным человеком, и выслушал бы его, и, возможно, мог бы что-то с этим сделать", — отметил Экклстоун.

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Кроме того, Экклстоуна спросили по поводу решения "Формулы-1" отобрать у России Гран-при и запрете российским пилотам выступать под своим флагом. "Я сейчас не в том положении, чтобы что-либо предпринять по этому поводу. Не уверен, что остановил бы это, и уж точно сейчас не стал бы, но я считаю неправильным запрет российским спортсменам, в том числе гонщикам, заниматься своим видом спорта. Они не вмешивались во все это, они не должны быть наказаны", — сказал Экклстоун.

"Формула-1" в начале марта расторгла контракт на проведение Гран-при России. Соглашение действовало до 2025 года. Российский этап был в календаре чемпионата с 2014 года.

В то же время, официальный представитель "Формулы-1" отреагировал на это интервью таким образом. "Комментарии, сделанные Берни Экклстоуном, являются его личным мнением и резко контрастируют с позицией современных ценностей нашего спорта", — цитирует его Independent.