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Украина начала экспорт электроэнергии в Евросоюз

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Только за первый день государственное предприятие Укрэнерго заработало 10 млн грн

Украина начала экспорт электроэнергии в Евросоюз

фото из свободных источников

Новина українською

Украина 30 июня начала экспорт электроэнергии в Румынию, что стало началом коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и ЕС.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

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"Сегодня с часу ночи такой экспорт пошел в направлении Румынии. Начальный объем составляет 100 МВт. Только за первый день государственное предприятие "Укрэнерго" заработало 10 млн грн на продаже доступа к межгосударственному пересечению. Потенциал экспорта украинской электроэнергии в Европу составляет до 2,5 ГВт. По такому сценарию государство сможет получать более 70 млрд грн в год", - написал Шмыгаль в Телеграм.

По его словам, энергетика станет одним из драйверов обновления украинской экономики, как уже стала драйвером интеграции в ЕС.

Как сообщалось, мощность торговли после начального этапа планируется постепенно увеличивать на основе соображений стабильности и безопасности энергосистемы.

Ожидается, что торговля электроэнергией на других соединениях (Украина-Словакия, Украина-Венгрия и Молдова-Румыния) начнется позже.

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В статье: война с Россией Денис Шмыгаль
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