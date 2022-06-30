Генштаб: Пропагандисты готовят население рф к неудачам в войне
Пропагандисты оккупанта несколько раз меняли свою риторику по поводу войны в Украине
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На определенных участках фронта ВСУ ведут наступательные действия, а российские пропагандисты начали готовить население РФ к предполагаемым военным неудачам.
Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в Медиа-центре Украина – Укринформ.
"Несмотря на ведение обороны по всей линии столкновения, на определенных участках наши войска пытаются вести наступательные действия, наносят противнику поражение.
Так, в течение недели силами обороны на Криворожском направлении
Он также сообщил, что в пределах Киева и Киевской области украинские войска продолжают наращивание системы фортификационных сооружений, создание и усовершенствование системы визуальной разведки и оповещения.
Кроме того, он отметил смену риторики российских пропагандистов.
"С начала широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашей страны пропагандисты оккупанта несколько раз меняли свою риторику по поводу войны в Украине. Трансформация их нарративов свидетельствует о том, что ни один из планов Кремля по захвату Украины в настоящее время не реализован", - сказал представитель Генштаба.
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