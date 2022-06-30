Генштаб: Одесщина полностью освобождена. Враг продолжает попытки штурма на четырех направлениях

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 30 июня.

Идут сто двадцать седьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений. Ожидается проведение ротации одного из отрядов специального назначения, выполняющего задания в районе населенного пункта Пинск. Также подразделения вооруженных сил республики в Беларуси применяют комплексы радиоэлектронной борьбы в приграничных районах с Волынской областью.

На Сиверском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил артиллерийские обстрелы наших позиций. Вел воздушную разведку БПЛА в районе села Кислая Дубина. Также отмечается развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы недалеко от населенного пункта Олешня Курской области.

На Харьковском направлении враг ведет оборону ранее занятых позиций. Нанес авиационные удары недалеко от Прудянки и Одноробовки и ракетный удар по городу Харьков.

Попытку вражеских штурмовых действий по направлению Кочубеевка – Дементиевка украинские воины сразу подавили.

Противник обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Питомник, Дементиевка, Ивановка, Рубежное, Явирское, Петровка, Русские Тишки и Кутузовка. Также вел воздушную разведку БПЛА типа "Орлан-10" вблизи Прудянки и Русской Лозовой.

На Славянском направлении вражеские подразделения перегруппировываются. Штурм в направлении Довгенькое – Мазановка наши воины успешно отбили. Противник отошел. Вел штурмовые действия с целью взятия под полный контроль населенного пункта Богородичное, успеха не имел.

Вражеские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулько, Вернополье и Красной Поляне.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Нанес авиаудары в районе населенного пункта Татьяновка.

На Лисичанском направлении противник обстреливает позиции наших войск в районе города Лисичанск. Ведёт штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеет частичный успех, удерживает северо-западную и юго-восточную части завода.

Вел штурмовые действия в районах северо-восточной части Лисичанского НПЗ, населенного пункта Тополевка и северной части населенных пунктов Волкояровка и Малорязанцево, частично имел успех, удерживает под огненным контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск.

Наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили оккупантов отойти.

На Бахмутском направлении противник нанес ракетно-авиационный удар в районе населенного пункта Соледар. Совершил артиллерийские обстрелы районов Белогоровки, Покровского, Клинового и Новолуганского.

Все попытки наступательных и штурмовых действий кафиров в направлениях Николаевка – Спорное, Владимировка – Покровское, Доломитное – Углегорская ТЭС наши защитники успешно прекратили.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях производил обстрелы позиций по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанес ракетный удар по окрестностям Авдеевки. Вел воздушную разведку БПЛА типа "Орлан-10".

На Южнобужском направлении оккупанты продолжали обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Княжевка, Веселый Кут, Красный Яр, Кобзарцы, Любомировка, Посад-Покровское и Лупарево. Вели воздушную разведку. Зафиксирована работа средств радиоэлектронной борьбы вблизи Великой Александровки.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".