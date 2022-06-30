На Донбассе благодаря "Валькирии" ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян - ВИДЕО
Совместная работа расчета авиационного комплекса и артиллеристов
фото из свободных источников
Благодаря работе украинского беспилотного авиационного комплекса "Валькирия" артиллеристы попали в склад боеприпасов оккупантов на Донбассе, сообщает ОТГ "Север".
"Славная украинская "Валькирия" снова бьет оккупантов!
Где-то на Донбассе с помощью БПАК наши защитники метко попали в склад боеприпасов к "Урагану" и уничтожили его!", - говорится в сообщении.
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