Эрдоган: Для вывоза зерна из Украины уже готово 20 кораблей
Президент Турции продолжает пробовать договориться о гуманитарном коридоре для украинского зерна
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Турция продолжает дипломатические усилия для открытия коридоров для вывоза зерна из Украины, в регионе уже есть около 20 кораблей, которые готовы выполнять эту миссию.
Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по результатам саммита НАТО в Мадриде, сообщает Укринформ.
"Мы продолжим поддерживать телефонную дипломатию с господином Путиным и господином Зеленским. У нас есть дорожная карта, реализация которой начата. Мы постараемся запустить этот коридор как можно скорее. У нас около 20 кораблей в регионе, которые готовы к вывозу зерна из Украины. Мы будем и дальше обеспечивать разгрузку и доставку продукции в третьи страны", - сказал Эрдоган.
По словам Эрдогана, следующие телефонные разговоры с Президентом Украины и президентом России он намерен провести в конце этой недели или начале следующей.
Напомним, что в результате боевых действий и блокады украинских морских портов в Украине оказались заблокированы более 20 млн тонн зерна, предназначенных для экспорта в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.
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