"В их силах вернуть россиян на позиции 24 февраля" - Джонсон рассказал о военном плане Зеленского
Зеленский разработал план отпора оккупационным войскам
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Президент Владимир Зеленский разработал план отпора оккупационным войскам и их возвращения на позиции до 24 февраля.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите стран-членов НАТО, сообщает РБК-Украина.
Он отметил, что совершал визиты в Украину незадолго до начала саммитов для того, чтобы получить реальное представление о позиции Зеленского и его администрации, узнать, как они оценивают ситуацию.
"Они видят способ, как изменить динамику в этом году, в ближайшие несколько месяцев", - сказал он.
Джонсон добавил, что партнеры Украины должны помогать стране насколько могут.
"Они показали, что могут сопротивляться. Они могут продемонстрировать свою удивительную способность давать отпор", - сказал он.
Джонсон отметил, что важно передавать Украине реактивные системы залпового огня, так как украинские войска оказались очень гибкими в их использовании.
"Мы думаем, что в их силах дать отпор россиянам и вернуть их на позиции 24 февраля. И это безусловно то, что Владимир Зеленский говорит, что он хочет сделать, и разработал план для этого", - добавил премьер-министр Великобритании.
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