Гайдай: В теории риск окружения Лисичанска есть, но ВСУ контролируют ситуацию
Информация о том, что Лисичанск якобы уже окружен, которую распространяют российские пропагандисты, является ложной
фото из свободных источников
Российские войска планируют окружить Лисичанск Луганской области, но украинские военные контролируют ситуацию и не дают оккупантам реализовать свои цели.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Смотрите, такие риски (окружение - ред.) в принципе есть и они давно есть, потому что давно пытались Попасное перерезать или с Белогоровки, такие варианты в теории есть. Но на практике наши военные видят всю карту боевых действий, видят, откуда подходят вражеские силы, видят, где у них есть резервы, где могут быть определенные проблемы. Потому они там все контролируют", - заявил он.
Также Гайдай добавил, что информация о том, что Лисичанск якобы уже окружен, которую распространяют российские пропагандисты, является ложной.
При этом, по его данным, сейчас военные РФ находятся в окрестностях города, уличные бои не ведутся.
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