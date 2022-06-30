  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Гайдай: В теории риск окружения Лисичанска есть, но ВСУ контролируют ситуацию
В тренде

Гайдай: В теории риск окружения Лисичанска есть, но ВСУ контролируют ситуацию

Общие новости
(1 голосов)

Информация о том, что Лисичанск якобы уже окружен, которую распространяют российские пропагандисты, является ложной

Гайдай: В теории риск окружения Лисичанска есть, но ВСУ контролируют ситуацию

фото из свободных источников

Новина українською

Российские войска планируют окружить Лисичанск Луганской области, но украинские военные контролируют ситуацию и не дают оккупантам реализовать свои цели.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Смотрите, такие риски (окружение - ред.) в принципе есть и они давно есть, потому что давно пытались Попасное перерезать или с Белогоровки, такие варианты в теории есть. Но на практике наши военные видят всю карту боевых действий, видят, откуда подходят вражеские силы, видят, где у них есть резервы, где могут быть определенные проблемы. Потому они там все контролируют", - заявил он.

Читайте также"Просто набирали воду" - оккупанты ударили из Ураганов по группе людей в Лисичанске - 8 погибших, 21 раненый

Также Гайдай добавил, что информация о том, что Лисичанск якобы уже окружен, которую распространяют российские пропагандисты, является ложной.

При этом, по его данным, сейчас военные РФ находятся в окрестностях города, уличные бои не ведутся.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Сергей Гайдай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде