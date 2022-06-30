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Еще один "жест доброй воли". Российский вертолет Ка-52 утонул у Змеиного

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Отправился посмотреть на Москву

Еще один "жест доброй воли". Российский вертолет Ка-52 утонул у Змеиного

ФОТО 93-Й ОМБР ХОЛОДНЫЙ ЯР

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Российский вертолет Ка-52, который вечером 29 июня подлетал к Змеиному, получил повреждение и упал в море у украинского острова.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"Накануне один из четырех вертолетов, вероятно, Ка-52, который вечером подлетал к Змеиному, получил повреждение и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением.

Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет пригласил посадку на борту "Москвы", - говорится в сообщении.

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В командовании также отметили, что Змеиный до сих пор дымит. Там все еще раздаются взрывы.

Окончательные результаты операции доразведываются.

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В статье: война с Россией
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