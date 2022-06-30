Еще один "жест доброй воли". Российский вертолет Ка-52 утонул у Змеиного

Российский вертолет Ка-52, который вечером 29 июня подлетал к Змеиному, получил повреждение и упал в море у украинского острова.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"Накануне один из четырех вертолетов, вероятно, Ка-52, который вечером подлетал к Змеиному, получил повреждение и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением.

Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет пригласил посадку на борту "Москвы", - говорится в сообщении.