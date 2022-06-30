Еще один "жест доброй воли". Российский вертолет Ка-52 утонул у Змеиного
Отправился посмотреть на Москву
ФОТО 93-Й ОМБР ХОЛОДНЫЙ ЯР
Российский вертолет Ка-52, который вечером 29 июня подлетал к Змеиному, получил повреждение и упал в море у украинского острова.
Об этом сообщает ОК "Юг".
"Накануне один из четырех вертолетов, вероятно, Ка-52, который вечером подлетал к Змеиному, получил повреждение и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением.
Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет пригласил посадку на борту "Москвы", - говорится в сообщении.
В командовании также отметили, что Змеиный до сих пор дымит. Там все еще раздаются взрывы.
Окончательные результаты операции доразведываются.
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