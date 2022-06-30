россия грозит Болгарии разрывом дипотношений из-за высылки 70 дипломатов-шпионов
Российско-болгарский кризис набирает обороты
фото из свободных источников
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Софией в случае, если она не отменит
Об этом Митрофанова заявила в четверг в эфире болгарского телеканала BNT, сообщает "Европейская правда".
Отвечая на вопрос, каким будет ответ России на высылку дипломатов, она сказала: "Москва примет очень кардинальные шаги. Это (высылка) не может пройти незамеченным".
На уточнение, о чем идет речь, Митрофанова заявила: "Дипломатические отношения могут быть разорваны! Москва примет решение".
Кроме того, болгарские СМИ в четверг сообщили о том, что Россия направила Болгарии ноту с требованием отменить решение о выслании российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Позже существование такого обращения подтвердило и МИД Болгарии.
В ноте утверждается, что решение должно быть пересмотрено до полудня 1 июля, иначе "перед российским руководством будет немедленно поднят вопрос о закрытии посольства Российской Федерации в Республике Болгария".
МИД Болгарии передал ноту канцелярии премьера и ожидает дальнейших действий.
Популярное сейчас
- В госдуме предлагают отбирать чужие территории по-новому
- Генштаб: Одесщина полностью освобождена. Враг продолжает попытки штурма на четырех направлениях
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
- ВСУ отчитались об еще одной атаке по россиянам на Змеином
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО
- Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО