Тете остается во Франции, претенденты на должность тренера Днепра-1. Главные новости за 30 июня 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 30 июня

"Лион" не договорился с "Шахтером" насчет выкупа вингера Тете, однако бразилец продолжит выступать в команде Лиги 1. Как информирует L’Equipe, 22-футболист проведет следующий сезон в "Лионе" на правах аренды. Контракт Тете с "горняками" действует до конца 2023 года. А центрбек "Шахтера" Витао, проведший вторую половину прошлого сезона в "Интернасьонале", может перейти в греческий "АЕК".

"Фенербахче" сделал "Днепру-1" предложение по аренде форварда сборной Украины Артема Довбика. Стамбульский гранд готов был предложить один млн евро за аренду. Но 25-летний форвард не видит себя в туреыкой Суперлиге. По словам представителя Довбика, к футболисту есть интерес со стороны всех четырех ведущих турецких клубов, но он ориентируется на топ-чемпионаты Европы.

Неопределенность с возможным преемником Йовичевича

Вероятнее всего, Игор Йовичевич в ближайшее время сменит "Днепр-1" на "Шахтер". Это вынуждает днепрян искать преемника. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, в качестве главного тренера "Днепр-1" взвешивает кандидатуру Руслана Ротаня . Но по информации издания FanDay, днепровский клуб не рассматривает вариант с украинскым специалистом и хочет пригласить иностранного тренера.

"Барселона" сделала очередное предложение по трансферу Левандовски. Как пишет Bild, каталонцы готовы отдать 40 млн евро + пять млн в виде бонусов. "Бавария" снова ответила отказом, ожидая предложения в 50 миллионов. Также клубы испытывают проблемы в коммуникации: "Бавария" не отвечает на звонки спортивного директора "Барсы" Матеу Алемани, каталонский клуб вынужден отправлять свои предложения почтой.

"Атлетик" Бильбао объявил о назначении Эрнесто Вальверде новым главным тренером команды. 58-летний специласт оствался без работы после своего увольнения из "Барселоны" в январе 2020 года. Вальверде в третий раз в своей карьере возглавит "Атлетик". В скором придется искать работу Маурисио Почеттино. Аргентинец и его штаб получат 10 млн евро за рассторжение контракта с ПСЖ. Ожидается, что чемпиона Франции возглавит Кристоф Галтье.

"Тоттенхэм" близок к завершению сделки по переходу нападающего "Эвертона" Ришарлисона. "Шпоры" заплатят "ирискам" за трансфер бразильца 50 миллионов фунтов плюс десять млн бонусов. Французский нападающий Антуан Гризманн останется в "Атлетико" Мадрид еще на сезон в аренде. Хавбек Корентен Толиссо вернулся во французский "Лион" после пяти лет в "Баварии", "Барселона" вернула "Севилье" Люка Де Йонга, Альваро Мората, Пауло Дибала и Федерико Бернардески официально покинули "Ювентус".