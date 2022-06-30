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Зеленский: Остров Змеиный снова свободен. Это уже значительно ограничивает действия оккупантов

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Свежее видеообращение главы государства

Зеленский: Остров Змеиный снова свободен. Это уже значительно ограничивает действия оккупантов

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил важность освобождения острова Змеиного из-под оккупации:

"Остров Змеиный снова свободен. Я благодарен Главному управлению разведки, бойцам "Альфы", благодарен нашим артиллеристам, пилотам армейской авиации и воздушных сил, командованию "Александрия".

Это уже значительно ограничивает действия оккупантов".

В то же время, Зеленский отметил, что на Донбассе продолжаются ожесточенные бои:

"Ситуация на Донбассе остается наиболее жесткой, чрезвычайно тяжелой. Огневое преимущество оккупантов до сих пор очень чувствуется – они получили уже просто все из своих запасов, чтобы бить по Луганщине, по Донетчине".

Много президент говорил о дипломатическом фронте. Дипломатия дает свои практические плоды. В качестве примера – договоренность об экспорте украинского электричества на территорию ЕС:

"Сегодня состоялся еще один значительный шаг в нашем сближении с Европейским Союзом – Украина начала существенный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию. И это только первый этап. Мы готовимся наращивать поставки. Это вопрос не просто экспортной выручки для нас, это вопрос безопасности для всей Европы", - сказал глава государства.

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.

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В статье: война с Россией
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