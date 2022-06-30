Зеленский: Остров Змеиный снова свободен. Это уже значительно ограничивает действия оккупантов
Свежее видеообращение главы государства
ОП
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил важность освобождения острова Змеиного из-под оккупации:
"Остров Змеиный снова свободен. Я благодарен Главному управлению разведки, бойцам "Альфы", благодарен нашим артиллеристам, пилотам армейской авиации и воздушных сил, командованию "Александрия".
Это уже значительно ограничивает действия оккупантов".
В то же время, Зеленский отметил, что на Донбассе продолжаются ожесточенные бои:
"Ситуация на Донбассе остается наиболее жесткой, чрезвычайно тяжелой. Огневое преимущество оккупантов до сих пор очень чувствуется – они получили уже просто все из своих запасов, чтобы бить по Луганщине, по Донетчине".
Много президент говорил о дипломатическом фронте. Дипломатия дает свои практические плоды. В качестве примера – договоренность об экспорте украинского электричества на территорию ЕС:
"Сегодня состоялся еще один значительный шаг в нашем сближении с Европейским Союзом – Украина начала существенный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию. И это только первый этап. Мы готовимся наращивать поставки. Это вопрос не просто экспортной выручки для нас, это вопрос безопасности для всей Европы", - сказал глава государства.
Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.
Популярное сейчас
- ВСУ сообщили об освобождении еще одного села в Херсонской области
- ВСУ обстреливали россиян на Змеином украинской гаубицей Богдана - Залужный
- Минобороны рф назвало бегство с острова Змеиный "шагом доброй воли"
- В Кремле допустили окончание войны до конца суток, выдвинув Украине два ультиматума
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси