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Ракетный удар россиян по Одесской области: уже известно о 14 погибших

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Попали в жилой дом и базу отдыха

Ракетный удар россиян по Одесской области: уже известно о 14 погибших

Новина українською

В ночь на первое июля россияне нанесли ракетный удар самолетами стратегической авиации из акватории Черного моря по Одесской области.

Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом и полностью разрушила один подъезд, вторая – в базу отдыха, оба объекта находятся в Белгород-Днестровском районе.

Как сообщают в Одесской ОВА, в результате попаданий по состоянию на 6:00 было известно о 14 погибших и 30 травмированных.

В настоящее время продолжаются спасательные работы.

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В статье: война с Россией
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