Ракетный удар россиян по Одесской области: уже известно о 14 погибших

В ночь на первое июля россияне нанесли ракетный удар самолетами стратегической авиации из акватории Черного моря по Одесской области.

Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом и полностью разрушила один подъезд, вторая – в базу отдыха, оба объекта находятся в Белгород-Днестровском районе.

Как сообщают в Одесской ОВА, в результате попаданий по состоянию на 6:00 было известно о 14 погибших и 30 травмированных.

В настоящее время продолжаются спасательные работы.