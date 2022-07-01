Ракетный удар россиян по Одесской области: уже известно о 14 погибших
Попали в жилой дом и базу отдыха
В ночь на первое июля россияне нанесли ракетный удар самолетами стратегической авиации из акватории Черного моря по Одесской области.
Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом и полностью разрушила один подъезд, вторая – в базу отдыха, оба объекта находятся в Белгород-Днестровском районе.
Как сообщают в Одесской ОВА, в результате попаданий по состоянию на 6:00 было известно о 14 погибших и 30 травмированных.
В настоящее время продолжаются спасательные работы.
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