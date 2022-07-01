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В Киеве усиливают блокпосты

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Из-за угрозы со стороны Беларуси

В Киеве усиливают блокпосты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Киеве усиливают блокпосты, что связано с угрозой со стороны белорусских диверсантов. Об этом сообщил пресс-офицер Нацгвардии Владимир Черняк.

«Все понимают, что столица – важнейший стратегический центр принятия решений», - отметил Черняк.

Напомним, в последнее время Беларусь постоянно проводит учения в приграничных с Украиной областях и собрала на границе шесть батальонов. Впрочем, эксперты отмечают, что Беларусь не решится наступать без подкрепления российскими войсками, а те пока сосредоточены на востоке и юге Украины.

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В статье: война с Россией
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