Известно, куда именно в Одесскую область прилетели российские ракеты. Число жертв растет

В ночь на пятницу, 1 июля, россияне запустили три ракеты по Одесской области. Как сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, под удар попал курортный поселок Сергеевка, находящийся на берегу Черного моря.

Одна ракета попала в многоэтажный жилой дом, еще две – в базы отдыха.

По последним данным, жертвами ракетной атаки стали 18 человек, в том числе два ребенка. Ранее сообщалось о 14 погибших. Кроме того, десятки человек получили ранения.

В Оперативном командовании "Південь" сообщили, что ракеты по Сергеевке запустили по направлению из Черного моря. По неофициальным данным, три российских стратегических самолета Ту-22м3 вылетели из района Волгоградской области и начали двигаться в сторону Крыма. Преодолев расстояние около 1200 км, они совершили три запуска ракет в направлении Белгород-Днестровска, рядом с которым и находится Сергеевка.