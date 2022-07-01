  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Известно, куда именно в Одесскую область прилетели российские ракеты. Число жертв растет
В тренде

Известно, куда именно в Одесскую область прилетели российские ракеты. Число жертв растет

Общие новости
(1 голосов)

Удар нанесен из стратегических самолетов

Известно, куда именно в Одесскую область прилетели российские ракеты. Число жертв растет

Новина українською

В ночь на пятницу, 1 июля, россияне запустили три ракеты по Одесской области. Как сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, под удар попал курортный поселок Сергеевка, находящийся на берегу Черного моря.

Одна ракета попала в многоэтажный жилой дом, еще две – в базы отдыха.

По последним данным, жертвами ракетной атаки стали 18 человек, в том числе два ребенка. Ранее сообщалось о 14 погибших. Кроме того, десятки человек получили ранения.

В Оперативном командовании "Південь" сообщили, что ракеты по Сергеевке запустили по направлению из Черного моря. По неофициальным данным, три российских стратегических самолета Ту-22м3 вылетели из района Волгоградской области и начали двигаться в сторону Крыма. Преодолев расстояние около 1200 км, они совершили три запуска ракет в направлении Белгород-Днестровска, рядом с которым и находится Сергеевка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде