Фонсека: Надеюсь, что ситуация в Украине решится как можно скорее
Экс-тренер "Шахтера" напомнил о войне в Украине
Фото: losc.fr
Экс-наставник"Шахтера" Паулу Фонсека во время своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера французского "Лилля" коснулся и темы войны в Украине.
"Конечно, когда есть такая ситуация, как в Украине, вы можете изменить то, как вы смотрите на жизнь, изменить ваше мнение о важности определенных вещей. Иногда вы даже не задумываетесь об этом.
Когда я был в Киеве, там была тяжелая ситуация. Война уже началась. Но то, что я пережил там – это ничего по сравнению с тем, от чего люди страдают там сейчас каждый день.
Моя жена – украинка, мой сын – украинец. Трудно смотреть, что там происходит. Надеюсь, что эта ситуация решится как можно скорее, потому что людям в Украине тяжело", – сказал Фонсека.
Напомним, Фонсека работал в "Шахтере" 2016 по 2019 годы. Вместе с "горняками" португалец по 3 раза выиграл чемпионат и Кубок Украины.
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