Фонсека: Надеюсь, что ситуация в Украине решится как можно скорее

Экс-наставник"Шахтера" Паулу Фонсека во время своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера французского "Лилля" коснулся и темы войны в Украине.

"Конечно, когда есть такая ситуация, как в Украине, вы можете изменить то, как вы смотрите на жизнь, изменить ваше мнение о важности определенных вещей. Иногда вы даже не задумываетесь об этом.

Когда я был в Киеве, там была тяжелая ситуация. Война уже началась. Но то, что я пережил там – это ничего по сравнению с тем, от чего люди страдают там сейчас каждый день.

Моя жена – украинка, мой сын – украинец. Трудно смотреть, что там происходит. Надеюсь, что эта ситуация решится как можно скорее, потому что людям в Украине тяжело", – сказал Фонсека.