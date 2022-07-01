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Пополнение в графе "корабли". Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

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Плюс 150 оккупантов и 35 единиц техники

Пополнение в графе "корабли". Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 01 июля.

За четверг, 30 июня Украинская Армия уничтожила 150 оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф составляют около 35750 (+150) человек.

Потери россиян в технике:

  • танков - 1577 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 3736 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 796 (+6) ед,
  • РСЗО - 246 (+0) ед,
  • средства ПВО - 105 (+1) ед,
  • самолетов - 217 (+0) ед,
  • вертолетов - 186 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4),
  • крылатые ракеты – 143 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2610 (+8) ед,
  • специальная техника – 61 (+0).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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