ЗРК, катер, РЛС и т.д. Известно, что россияне потеряли на Змеином

Оперативное командование "Південь" сообщает, что убегая с острова Змеиный, россияне уничтожали свою военную технику, документацию и имущество.

В частности, они взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор" и реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г".

Кроме того, российские военные, вероятно, заминировали местность, причал и окрестные воды у острова.

В результате ракетно-артиллерийских ударов ВСУ были уничтожены:

зенитно-ракетный комплекс "Тор";

один из маломерных катеров;

прицеп с дизель-генератором;

радиолокационную станцию;

полевой склад боеприпасов.

Также известно, что россияне потеряли вертолет во время эвакуации.

"Операция продолжается, обеспечение контроля над островом нуждается в тщательной проверке и исключении провокаций. Силы обороны внимательно мониторят ситуацию. Окончательные потери противника уточняются. Для прикрытия эвакуации противник выполнил более двадцати вылетов авиации из Крыма", - отметили в ОК "Південь".

Напомним, что россияне отступили с острова Змеиный в четверг, 30 июня. При этом минобороны рф назвало это «шагом доброй воли». Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выгнать оккупантов удалось благодаря слаженным действиям украинских военных. По россиянам, в частности, били с помощью САУ «Богдана».