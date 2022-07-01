ЗРК, катер, РЛС и т.д. Известно, что россияне потеряли на Змеином
Еще одна выигранная битва украинской армии
Оперативное командование "Південь" сообщает, что убегая с острова Змеиный, россияне уничтожали свою военную технику, документацию и имущество.
В частности, они взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор" и реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г".
Кроме того, российские военные, вероятно, заминировали местность, причал и окрестные воды у острова.
В результате ракетно-артиллерийских ударов ВСУ были уничтожены:
- зенитно-ракетный комплекс "Тор";
- один из маломерных катеров;
- прицеп с дизель-генератором;
- радиолокационную станцию;
- полевой склад боеприпасов.
Также известно, что россияне потеряли вертолет во время эвакуации.
"Операция продолжается, обеспечение контроля над островом нуждается в тщательной проверке и исключении провокаций. Силы обороны внимательно мониторят ситуацию. Окончательные потери противника уточняются. Для прикрытия эвакуации противник выполнил более двадцати вылетов авиации из Крыма", - отметили в ОК "Південь".
Напомним, что россияне отступили с острова Змеиный в четверг, 30 июня. При этом минобороны рф назвало это «шагом доброй воли». Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выгнать оккупантов удалось благодаря слаженным действиям украинских военных. По россиянам, в частности, били с помощью САУ «Богдана».
Популярное сейчас
- Ракетный удар россиян по Одесской области: уже известно о 14 погибших
- Российская армия "сбила" 135% беспилотников Украины, а некоторые города брала по 3-4 раза - расследование Проекта
- Документалка про Погба пробила дно. У нее самый низкий рейтинг в истории IMDb
- В Кремле допустили окончание войны до конца суток, выдвинув Украине два ультиматума
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
Новости по теме
- 00:25 Украинские Российская армия "сбила" 135% беспилотников Украины, а некоторые города брала по 3-4 раза - расследование Проекта
- 23:44 Украинские Зеленский: Остров Змеиный снова свободен. Это уже значительно ограничивает действия оккупантов
- 23:15 Украинские Еще один "жест доброй воли". Российский вертолет Ка-52 утонул у Змеиного