Сегодня Цуренко сыграет матч третьего круга Уимблдона
Цуренко ещё ни разу не проходила третий круг Уиблдона
Фото: twitter Lesia Tsurenko
Украинская теннисистка Леся Цуренко в первый день июля проведет поединок третьего раунда Уимблдонского турнира. Ее соперницей будет немка Юле Нимайер.
В первом круге соревнований украинка одолела британку Джоди Анну Беррейдж в двух сетах (6:2, 6:3). Во втором раунде в украинском дерби с Ангелиной Калининой Леся одержала волевую победу: после поражения в первом сете Цуренко взяла два следующих (3:6, 6:4, 6:3).
Нимайер еще вообще не проиграла ни одного сета на нынешнем Уимблдоне. Сначала немка оказалась сильнее китаянки Сю Ван (6:1, 6:4), а затем совершила большую сенсацию, ведь выбила из соревнований вторую сеяную, эстонку Анетт Контавейт (6:4, 6:0).
Обе спортсменки находятся рядом в теннисном рейтинге: Цуренко идет 101-й, а Нимайер – 97-й. Именно немка по мнению букмекеров считается фавориткой противостояния.
Встреча Цуренко – Нимайер пройдет 1 июля и начнется в 13:00. Для теннисисток зарезервирован корт №18.
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