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Верховная Рада назначила нового Уполномоченного по правам человека

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Им стал депутат из группы За майбутнє

Верховная Рада назначила нового Уполномоченного по правам человека

фото зі сторінки Дмитра Лубінця

Новина українською

В пятницу, 1 июля, народные депутаты проголосовали за назначение Дмитрия Лубинца на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Соответствующее решение было поддержано 250 депутатами.

Результаты голосования по фракциям:

  • Слуга народу — 181;
  • Євросолідарність — 0;
  • Батьківщина — десять;
  • Платформа за життя та мир — 14;
  • За майбутнє- дев’ять;
  • Голос — вісім;
  • Довіра — 12;
  • Відновлення України — три;
  • Позафракційні - 13

Дмитрий Лубинец впервые избран нардепом в 2014 году от Блока Петра Порошенко. В июне 2019 года он покинул фракцию БПП, а во время внеочередных выборов в парламент был избран нардепом 9-го созыва как самовыдвиженец в 60 округе в Донецкой области. Лубинец вошел в состав депутатской группы За майбутнє.

Должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека стала вакантной 31 мая, когда депутаты проголосовали за увольнение Людмилы Денисовой. Сама Денисова намерена обжаловать увольнение.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, или Омбудсмен – должностное лицо, осуществляющее парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина в Украине.

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В статье: война с Россией
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