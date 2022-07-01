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Мэр Харькова: Футбольные поля базы Металлиста нам удалось спасти

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Мэр Харькова: Футбольные поля базы Металлиста нам удалось спасти

Терехов

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Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал о состоянии футбольной инфраструктуры после российских обстрелов.

"Оба клуба ("Металлист" и "Металлист 1925" – прим.) сегодня функционируют. Мы ухаживаем за стадионом "Металлист" – поле, трава, сооружение, потому что это знаково для Харькова.

Я очень хочу, чтобы после нашей победы мы снова проводили там футбольные матчи, чтобы собирались люди

Что касается футбольной базы "Металлиста", я был там после того, как туда прилетели ракеты. Враг нанес большой урон. Сама база разбита, но силами наших коммунальных служб и волонтеров футбольные поля пока что нам удалось спасти. На них смогут тренироваться наши футбольные команды: и подростковые, и профессионалы", - сказал Терехов.

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В статье: война с Россией Металлист (Харьков) Игорь Терехов
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
01.07.2022 в 15:31
"Сєдой граф" чекав з караваєм асвабадітєлєй, не дочекався... Тепер "воює" проти харківян за збереження маркерів "руZZкага міра" -- пушкіних,лєрмонтових,совєтських гербів на спорудах та інш. Разом з ватним "горсовєтом"...
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