Мэр Харькова: Футбольные поля базы Металлиста нам удалось спасти

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал о состоянии футбольной инфраструктуры после российских обстрелов.

"Оба клуба ("Металлист" и "Металлист 1925" – прим.) сегодня функционируют. Мы ухаживаем за стадионом "Металлист" – поле, трава, сооружение, потому что это знаково для Харькова.

Я очень хочу, чтобы после нашей победы мы снова проводили там футбольные матчи, чтобы собирались люди

Что касается футбольной базы "Металлиста", я был там после того, как туда прилетели ракеты. Враг нанес большой урон. Сама база разбита, но силами наших коммунальных служб и волонтеров футбольные поля пока что нам удалось спасти. На них смогут тренироваться наши футбольные команды: и подростковые, и профессионалы", - сказал Терехов.