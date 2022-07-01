В оккупированной Ясиноватой ракета прилетела в жд узел, в Ровеньках - удар по заводу
В сети появилось видео последствий ракетного удара по железнодорожному узлу в городе Ясиноватая в Донецкой области, который был оккупирован россиянами еще в 2014 году.
Сообщается, что именно из-за Ясиноватой россияне перегоняют военную технику. В результате удара также начал взрываться склад с боекомплектами.
Также известно о попадании ракеты в ремонтно-механический завод в оккупированных Ровеньках, что подтверждается видео.
Ровеньки расположены в 80 километрах (по прямой) от линии фронта. Удар мог быть нанесен Точкой-У или в ВСУ появились ракеты, способные бить на такие расстояния. Впрочем, не следует исключать и факт обстрела россиянами.
Официальной информации по ударам от ВСУ нет.
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