В оккупированной Ясиноватой ракета прилетела в жд узел, в Ровеньках - удар по заводу

В сети появилось видео последствий ракетного удара по железнодорожному узлу в городе Ясиноватая в Донецкой области, который был оккупирован россиянами еще в 2014 году.

Сообщается, что именно из-за Ясиноватой россияне перегоняют военную технику. В результате удара также начал взрываться склад с боекомплектами.

Также известно о попадании ракеты в ремонтно-механический завод в оккупированных Ровеньках, что подтверждается видео.

Ровеньки расположены в 80 километрах (по прямой) от линии фронта. Удар мог быть нанесен Точкой-У или в ВСУ появились ракеты, способные бить на такие расстояния. Впрочем, не следует исключать и факт обстрела россиянами.

Официальной информации по ударам от ВСУ нет.