Премьер-министр Болгарии отклонил ультиматум россии относительно дипломатов-шпионов
Болгария все-таки вышлет российских дипломатов
фото из свободных источников
Уходящий с должности премьер-министр Болгарии Кирилл Петков отклонил российский ультиматум об отмене решения о высылке 70 российских дипломатических сотрудников, сообщает Reuters.
Россия выдвинула в четверг ультиматум с угрозой закрыть российское посольство, если София не отменит высылку дипломатов к полудню пятницы.
Петков заявил в видеообращении, что поведение России неприемлемо.
"Мы не позволим Болгарии свернуть с пути... Мы не позволим иностранным дипломатам ставить ультиматумы болгарскому государству", - сказал он.
Как сообщает Bourgas, Петков также сказал: "Я думаю, что госпожа Митрофанова должна прекратить появляться в СМИ. Ни один дипломат не может ставить срок в 24 часа - с сегодняшнего дня до завтра для такого ультиматума, как ультиматум со стороны России".
По его словам, отношения Болгарии с Россией должны продолжаться, потому что у них есть история, но "этот тон непродуктивный".
Как сообщалось, Петков во вторник
В ответ МИД РФ заявил, что Россия после высылки 70 своих дипломатов и сотрудников посольства оставляет право на ответные меры, в том числе "асимметричные".
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