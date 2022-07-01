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Премьер-министр Болгарии отклонил ультиматум россии относительно дипломатов-шпионов

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Болгария все-таки вышлет российских дипломатов

Премьер-министр Болгарии отклонил ультиматум россии относительно дипломатов-шпионов

фото из свободных источников

Новина українською

Уходящий с должности премьер-министр Болгарии Кирилл Петков отклонил российский ультиматум об отмене решения о высылке 70 российских дипломатических сотрудников, сообщает Reuters.

Россия выдвинула в четверг ультиматум с угрозой закрыть российское посольство, если София не отменит высылку дипломатов к полудню пятницы.

Петков заявил в видеообращении, что поведение России неприемлемо.

"Мы не позволим Болгарии свернуть с пути... Мы не позволим иностранным дипломатам ставить ультиматумы болгарскому государству", - сказал он.

Как сообщает Bourgas, Петков также сказал: "Я думаю, что госпожа Митрофанова должна прекратить появляться в СМИ. Ни один дипломат не может ставить срок в 24 часа - с сегодняшнего дня до завтра для такого ультиматума, как ультиматум со стороны России".

По его словам, отношения Болгарии с Россией должны продолжаться, потому что у них есть история, но "этот тон непродуктивный".

Как сообщалось, Петков во вторник объявил о выслании из страны 70 работников российского посольства из-за того, что они занимались шпионской деятельностью. По информации болгарских СМИ, в российском посольстве работало около 150 человек.

В ответ МИД РФ заявил, что Россия после высылки 70 своих дипломатов и сотрудников посольства оставляет право на ответные меры, в том числе "асимметричные".

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В статье: война с Россией
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