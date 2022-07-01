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В НАТО считают, что сейчас у россии нет достаточно сил для нападения на Молдову

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Однако все может измениться

В НАТО считают, что сейчас у россии нет достаточно сил для нападения на Молдову

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Россия пока не представляет угрозы для Молдовы. Она не имеет достаточно ресурсов для вторжения со стороны Приднестровья.

Об этом ТВ Moldova 1 рассказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.

По его словам, война в Украине перешла на стадию истощения, поэтому Россия не сможет разрешить еще один военный конфликт. В НАТО уверены, что пока для Молдовы нет причин для беспокойства.

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"У Российской Федерации нет военного потенциала, а есть элементы давления, дестабилизации, заявлений и угроз Дмитрия Медведева", – сказал Джоане.

Он добавил, что НАТО продолжит играть определенную стабилизирующую роль в регионе. Джоанэ призвал Молдову "извлечь выгоду" из этого.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что угрозы атаки РФ пока нет, но никто не знает, что будет через полгода.

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В статье: война с Россией
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