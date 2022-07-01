В НАТО считают, что сейчас у россии нет достаточно сил для нападения на Молдову

Россия пока не представляет угрозы для Молдовы. Она не имеет достаточно ресурсов для вторжения со стороны Приднестровья.

Об этом ТВ Moldova 1 рассказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.

По его словам, война в Украине перешла на стадию истощения, поэтому Россия не сможет разрешить еще один военный конфликт. В НАТО уверены, что пока для Молдовы нет причин для беспокойства.

"У Российской Федерации нет военного потенциала, а есть элементы давления, дестабилизации, заявлений и угроз Дмитрия Медведева", – сказал Джоане.

Он добавил, что НАТО продолжит играть определенную стабилизирующую роль в регионе. Джоанэ призвал Молдову "извлечь выгоду" из этого.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что угрозы атаки РФ пока нет, но никто не знает, что будет через полгода.