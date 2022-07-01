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Число жертв в результате удара по жилому дому и базе отдыха на Одесщине выросло до 20 человек

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Еще 38 человек ранено

Число жертв в результате удара по жилому дому и базе отдыха на Одесщине выросло до 20 человек

ДСНС

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В результате ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации Ту-22 по направлению Черного моря по Белгород-Днестровскому району Одесщины 3 ракетами Х-22 поражен многоквартирный дом и база отдыха.

Об этом сообщает ОК "Південь".

По состоянию на 13:30 в результате ракетного удара по пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района в Одесской области погибли 20 человек (16 человек - жилой дом и 4 человека - база отдыха, из них 1 ребенок), пострадали 38 человек (37 человек - жилой дом, с них 6 детей и 1 человек – база отдыха). Госпитализированы в больницу 38 человек.

Спасательные работы продолжаются. В местах попаданий работают следственно-оперативные группы.

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В статье: война с Россией
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