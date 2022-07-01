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В зале Верховной Рады торжественно установили флаг ЕС - ВИДЕО

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Символический, но показательный шаг

В зале Верховной Рады торжественно установили флаг ЕС - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

В пятницу утром в сессионном зале украинского парламента установили флаг Европейского союза. Отныне он будет стоять радом с украинским флагом.

Видео торжественного момента уже естьв сети.

установку флага прокомментировал спикер ВР Руслан Стефанчук. Он назвал этот момент историческим.

"Исторический момент! Флаг Европейского союза отныне в стенах украинского парламента. Это была моя мечта. Она сбылась. И добавлю: Верховной раде идет флаг ЕС как по цвету, так и по смыслу" - отметил глава ВР.

Напомним, 23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это решение поддержали все лидеры ЕС.

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В статье: война с Россией
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