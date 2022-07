В зале Верховной Рады торжественно установили флаг ЕС - ВИДЕО

В пятницу утром в сессионном зале украинского парламента установили флаг Европейского союза. Отныне он будет стоять радом с украинским флагом.

Видео торжественного момента уже естьв сети.

установку флага прокомментировал спикер ВР Руслан Стефанчук. Он назвал этот момент историческим.

"Исторический момент! Флаг Европейского союза отныне в стенах украинского парламента. Это была моя мечта. Она сбылась. И добавлю: Верховной раде идет флаг ЕС как по цвету, так и по смыслу" - отметил глава ВР.

Напомним, 23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз . Это решение поддержали все лидеры ЕС.

A historic moment! The flag of the European Union now in the Ukrainian Parliament ???????????????? It was my dream ???????? It came true. And I will add: the Verkhovna Rada deserves the EU flag both in color and in meaning pic.twitter.com/pQi6D1558u