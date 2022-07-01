В зале Верховной Рады торжественно установили флаг ЕС - ВИДЕО
Символический, но показательный шаг
фото из свободных источников
В пятницу утром в сессионном зале украинского парламента установили флаг Европейского союза. Отныне он будет стоять радом с украинским флагом.
Видео торжественного момента уже естьв сети.
установку флага прокомментировал спикер ВР Руслан Стефанчук. Он назвал этот момент историческим.
"Исторический момент! Флаг Европейского союза отныне в стенах украинского парламента. Это была моя мечта. Она сбылась. И добавлю: Верховной раде идет флаг ЕС как по цвету, так и по смыслу" - отметил глава ВР.
Напомним, 23 июня Европейский совет
A historic moment! The flag of the European Union now in the Ukrainian Parliament ???????????????? It was my dream ???????? It came true. And I will add: the Verkhovna Rada deserves the EU flag both in color and in meaning pic.twitter.com/pQi6D1558u— Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) July 1, 2022
Популярное сейчас
- Лукаку, Ришарлисон и другие. Главные трансферы лета 2022 года в ТОП-чемпионатах Европы
- Кардинальные изменения. Кривбасс покинули 12 игроков - СМИ
- Пополнение в графе "корабли". Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
- Генерал Марченко: Если мы отпустим россиян, они сделают выводы и нападут еще раз
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме
Новости по теме
- 00:25 Украинские Российская армия "сбила" 135% беспилотников Украины, а некоторые города брала по 3-4 раза - расследование Проекта
- 00:08 Украинские МИД Украины и Ирана обсудили российские ракетные удары с Каспийского моря
- 23:44 Украинские Зеленский: Остров Змеиный снова свободен. Это уже значительно ограничивает действия оккупантов