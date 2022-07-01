  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Самолет, который уничтожил ТЦ в Кременчуге, летел из аэродрома в Калужской области, - глава МВД
В тренде

Самолет, который уничтожил ТЦ в Кременчуге, летел из аэродрома в Калужской области, - глава МВД

Общие новости
(1 голосов)

Также конкретизируется информация о летчиках и прочих причастных к теракту

Самолет, который уничтожил ТЦ в Кременчуге, летел из аэродрома в Калужской области, - глава МВД

фото из свободных источников

Новина українською

Украинские правоохранительные органы имеют данные, что самолет с ракетой, выпущенной по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, летел из аэродрома в Калужской области, конкретизируется информация о летчиках

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона, сообщает "Интерфакс-Украина".

"По Кременчугу. У нас есть понимание, откуда взлетал самолет ТУ-22, со смертоносной ракетой Х-22 с около тонны взрывчатки – это аэродром в Калужской области. Мы понимаем, кто именно в эту смену находился на аэродроме", - сказал министр.

По словам Монастырского, также конкретизируются данные, кто именно находился в этом самолете.

Читайте такжеСБУ раскрыла детали ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге

"Тут мы подключаем многих расследователей, работает наша разведка, помогает разведка партнеров, чтобы установить персональные данные лиц, которые осуществили этот выстрел по гражданскому объекту", - добавил глава МВД.

Он отметил, что в субботу, 2 июля, уже будут данные о точном количестве жертв ракетного удара то торговому центру. "Криминалистическая лаборатория собирает образцы ДНК и сравнивает их с образцами ДНК родственников, которые обращаются", - добавил Монастырский.

Руководитель ведомтсва подчеркнул также, что материалы расследования будут переданы в международные инстанции.

Кроме того, министр обратил внимание, что устанавливаются и данные о том, откуда и кто осуществил выпуск ракеты по Одесской области 1 июля.

"Эти люди однозначно будут установлены. Собираться доказательства", - подытожил глава МВД Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде