Самолет, который уничтожил ТЦ в Кременчуге, летел из аэродрома в Калужской области, - глава МВД

Украинские правоохранительные органы имеют данные, что самолет с ракетой, выпущенной по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, летел из аэродрома в Калужской области, конкретизируется информация о летчиках

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона, сообщает "Интерфакс-Украина".

"По Кременчугу. У нас есть понимание, откуда взлетал самолет ТУ-22, со смертоносной ракетой Х-22 с около тонны взрывчатки – это аэродром в Калужской области. Мы понимаем, кто именно в эту смену находился на аэродроме", - сказал министр.

По словам Монастырского, также конкретизируются данные, кто именно находился в этом самолете.

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"Тут мы подключаем многих расследователей, работает наша разведка, помогает разведка партнеров, чтобы установить персональные данные лиц, которые осуществили этот выстрел по гражданскому объекту", - добавил глава МВД.

Он отметил, что в субботу, 2 июля, уже будут данные о точном количестве жертв ракетного удара то торговому центру. "Криминалистическая лаборатория собирает образцы ДНК и сравнивает их с образцами ДНК родственников, которые обращаются", - добавил Монастырский.

Руководитель ведомтсва подчеркнул также, что материалы расследования будут переданы в международные инстанции.

Кроме того, министр обратил внимание, что устанавливаются и данные о том, откуда и кто осуществил выпуск ракеты по Одесской области 1 июля.

"Эти люди однозначно будут установлены. Собираться доказательства", - подытожил глава МВД Украины.