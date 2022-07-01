Оккупанты платят по $20 тыс. взятки, чтобы сбежать с войны - перехват СБУ
Ставки резко выросли
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оккупанты платят по $20 тыс. взятки, чтобы сбежать с войны.
Столько стоят документы о "демобилизации" военнослужащего из армии РФ и возвращении домой.
Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, перехваченный СБУ.
Отец, мобилизованный в так называемой "ДНР", говорит сыну, что пытается выйти на людей, которые помогли бы им обоим "демобилизоваться". Признается, что не пожалеет продать для этого автомобиль.
Но сын уверяет, что этого мало, потому что за "демобилизацию" берут $20 тыс., а не $2 тыс., как думал отец: "Ну, когда гребли, так да, а сейчас, когда люди здесь сидят – подняли уже (размер взятки – прим.). Короче, демобилизация стоит 20 тыс. долларов".
То есть расценки оккупантов просты: если ты сориентировался сразу, то откупиться от "мобилизации" на месте можно за $2 тыс. Если нет, то вырваться с фронта будет стоить в десять раз дороже.
СБУ напоминает о бесплатной альтернативе – горячей телефонной линии 2402. Позвонив по этому номеру, можно сдаться в плен и сохранить свою жизнь.
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