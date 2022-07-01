Лукашенко снова продлил учения ВС Беларуси
Белорусы продолжают имитировать активную деятельность
Учения Вооруженных сил Беларуси на полигонах страны продлили как минимум до 9 июля.
Об этом сообщает канал "Беларускі Гаюн", который следит за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси, со ссылкой на график проведения учений.
В целом, учения на белорусских полигонах продлили следующим образом:
- Борисовский (227-й) до 09.07;
- Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 09.07;
- Гожский (под Гродно) до 08.07;
- Брестский до 09.07;
- Репище (Осиповичи) до 08.07;
- Марьина Горка до 09.07;
- Лосвидо (под Витебском) до 09.07;
- Неман (под Березовкой) до 08.07;
- Обуз-Лесной (под Барановичами) 08.07;
- Чепелево (под Слонимом) до 08.07;
- Доманово (под Ивацевичами) до 08.07;
- Стрельбище под Старыми Дорогами до 08.07;
- Заслоново (под Лепелем) до 09.07.
Источник отмечает, что несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия "по-прежнему не готова к наступательным операциям". А единственное, на чем такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться. Также отмечают прогресс военных в навыках пилотирования.
Сообщается, что мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" продолжает следить за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси.
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