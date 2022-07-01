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Лукашенко снова продлил учения ВС Беларуси

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Белорусы продолжают имитировать активную деятельность

Лукашенко снова продлил учения ВС Беларуси

Новина українською

Учения Вооруженных сил Беларуси на полигонах страны продлили как минимум до 9 июля.

Об этом сообщает канал "Беларускі Гаюн", который следит за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси, со ссылкой на график проведения учений.

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В целом, учения на белорусских полигонах продлили следующим образом:

  • Борисовский (227-й) до 09.07;
  • Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 09.07;
  • Гожский (под Гродно) до 08.07;
  • Брестский до 09.07;
  • Репище (Осиповичи) до 08.07;
  • Марьина Горка до 09.07;
  • Лосвидо (под Витебском) до 09.07;
  • Неман (под Березовкой) до 08.07;
  • Обуз-Лесной (под Барановичами) 08.07;
  • Чепелево (под Слонимом) до 08.07;
  • Доманово (под Ивацевичами) до 08.07;
  • Стрельбище под Старыми Дорогами до 08.07;
  • Заслоново (под Лепелем) до 09.07.

Источник отмечает, что несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия "по-прежнему не готова к наступательным операциям". А единственное, на чем такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться. Также отмечают прогресс военных в навыках пилотирования.

Сообщается, что мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" продолжает следить за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси.

Лукашенко снова продлил учения ВС Беларуси - изображение 1
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В статье: война с Россией
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