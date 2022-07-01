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Верховная Рада назначила нового омбудсмена

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Им стал Дмитрий Лубинец, который входит в депутатскую группу "За майбутнє"

Верховная Рада назначила нового омбудсмена

Новина українською

Верховная Рада назначила Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного по правам человека, сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

За проголосовало 250 депутатов.

"Слуга народа" - 181

"ЕС" - 0

"Батькивщина" - 10

"Платформа за жизнь и мир" - 14

"За будущее" - 9

"Голос" - 8

"Доверие" - 12

"Восстановление Украины" - 3

Внефракционные – 13

В Раду Лубинец избирался трижды как мажоритарщик: в 2010-м от "Фронта перемен", в 2014-м от "БПП" и в 2019-м как самовыдвиженец по 60 округу (Донецкая область). В настоящее время нардеп входит в депутатскую группу "ЗЗа майбутнє".

Лубинец в 2017 году вместе с 58 депутатами требовал от КСУ отменить наказание за незаконное обогащение.

Его жена Янина Лубинец является помощницей депутата Слуги народа Арсения Пушкаренко. Сам Лубинец утверждает, что никак не причастен к ее трудоустройству, однако Пушкаренко заявил, что это ложь и именно Лубинец порекомендовал жену на должность.

Движение ЧЕСНО утверждало, что Лубинец трижды был уличен в кнопкодавстве.

Напомним, что 31 мая Верховная Рада уволила с должности уполномоченного парламента по правам человека Людмилу Денисову.

В ответ на это Денисова заявила, что будет обжаловать в суде свое увольнение с этой должности.

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В статье: война с Россией
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