Верховная Рада назначила нового омбудсмена
Им стал Дмитрий Лубинец, который входит в депутатскую группу "За майбутнє"
Верховная Рада назначила Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного по правам человека, сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
За проголосовало 250 депутатов.
"Слуга народа" - 181
"ЕС" - 0
"Батькивщина" - 10
"Платформа за жизнь и мир" - 14
"За будущее" - 9
"Голос" - 8
"Доверие" - 12
"Восстановление Украины" - 3
Внефракционные – 13
В Раду Лубинец избирался трижды как мажоритарщик: в 2010-м от "Фронта перемен", в 2014-м от "БПП" и в 2019-м как самовыдвиженец по 60 округу (Донецкая область). В настоящее время нардеп входит в депутатскую группу "ЗЗа майбутнє".
Лубинец в 2017 году вместе с 58 депутатами требовал от КСУ отменить наказание за незаконное обогащение.
Его жена Янина Лубинец является помощницей депутата Слуги народа Арсения Пушкаренко. Сам Лубинец утверждает, что никак не причастен к ее трудоустройству, однако Пушкаренко заявил, что это ложь и именно Лубинец порекомендовал жену на должность.
Движение ЧЕСНО утверждало, что Лубинец трижды был уличен в кнопкодавстве.
Напомним, что 31 мая
В ответ на это Денисова заявила, что будет обжаловать в суде свое увольнение с этой должности.
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