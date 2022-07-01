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Киев посетил бывший генсек НАТО. Ведется работа по гарантиям безопасности для Украины

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Это первое заседание группы по международным гарантиям безопасности для нашей страны

Киев посетил бывший генсек НАТО. Ведется работа по гарантиям безопасности для Украины

фото - ОПУ

UA-Футбол
Новина українською

Офис президента Украины сообщил о том, что Киев посетил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Этот визит посвящен разработке гарантий безопасности для Украины.

"Работа над международными гарантиями безопасности для Украины продолжается.

Благодарю бывшего Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена за непосредственное участие в необходимом для нашей страны процессе. За согласие возглавить вместе с Андреем Ермаком платформу, которая может фундаментально создать конкретные гарантии безопасности для Украины. Важно объединять мощных экспертов, имеющих практический опыт", – написал Владимир Зеленский.

Добавим, что ранее Андрей Ермак отметил, что для Украины недопустимо повторение Будапештского меморандума.

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В статье: война с Россией
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