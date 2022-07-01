Место - на свалке. На сайте президента появилась петиция о сносе памятника Екатерине в Одессе
В ходе полномасштабной войны украинцы все активнее избавляются от российского и советского "наследия"
Одесский курьер
Украинцы предлагают снести памятник российской императрице Екатерине II в Одессе.
Ответная петиция появилась на сайте Президента 28 июня.
Автор обращения Стефания Цегельник просит демонтировать памятник российской императрице, которая прославилась уничтожением Запорожской Сечи и порабощением украинцев.
В настоящее время петиция набрала чуть больше 6 тысяч подписей из необходимых 25 тысяч.
"Достаточно выделять миллионы гривен на содержание памятника тем, кто способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, внедрила политику насильственного обрусения и диктата чужой культуры, превратив свободных украинцев в рабов, утвердив крепостничество", - подчеркивает Цегельник.
Она считает, что прославлять поработителей в независимой Украине недопустимо.
"Место памятникам тиранам и убийцам украинцев – на свалке", – отмечает инициатор обращения.
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