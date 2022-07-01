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Место - на свалке. На сайте президента появилась петиция о сносе памятника Екатерине в Одессе

Общие новости
(1 голосов)

В ходе полномасштабной войны украинцы все активнее избавляются от российского и советского "наследия"

Место - на свалке. На сайте президента появилась петиция о сносе памятника Екатерине в Одессе

Одесский курьер

Новина українською

Украинцы предлагают снести памятник российской императрице Екатерине II в Одессе.

Ответная петиция появилась на сайте Президента 28 июня.

Автор обращения Стефания Цегельник просит демонтировать памятник российской императрице, которая прославилась уничтожением Запорожской Сечи и порабощением украинцев.

В настоящее время петиция набрала чуть больше 6 тысяч подписей из необходимых 25 тысяч.

"Достаточно выделять миллионы гривен на содержание памятника тем, кто способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, внедрила политику насильственного обрусения и диктата чужой культуры, превратив свободных украинцев в рабов, утвердив крепостничество", - подчеркивает Цегельник.

Она считает, что прославлять поработителей в независимой Украине недопустимо.

"Место памятникам тиранам и убийцам украинцев – на свалке", – отмечает инициатор обращения.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
01.07.2022 в 21:03
Ну що ж, якщо варвари зруйнували Рим, то чим ми гірші?
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Просто Толик (Одесса)
01.07.2022 в 20:56
Снести каменную старуху к ибеням и установить на этом месте памятник Бобу Марли. Как говорят в Одессе: "No woman, no cry"
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0
-1
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Просто Квашин (Харьков)
01.07.2022 в 20:29
Офіцер ФСБ росії Труханов буде з трусів випригувати, щоб недопустити цього...
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