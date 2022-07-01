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Украину посетил премьер-министр Норвегии

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Украину посетил премьер-министр Норвегии

фото - ОПУ

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Сегодня, первого июля, Украину с официальным визитом посетил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского в соцсетях.

"Продолжаю встречи с нашими партнерами. Приветствую в Киеве Премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Поддержка вашей страны важна и ценна для нас, как и то, что сегодня вы рядом с украинцами", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее стало известно о визите в Украину бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмкссена.

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В статье: война с Россией
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