Украину посетил премьер-министр Норвегии
Дипломатический фронт
фото - ОПУ
Сегодня, первого июля, Украину с официальным визитом посетил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского в соцсетях.
"Продолжаю встречи с нашими партнерами. Приветствую в Киеве Премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Поддержка вашей страны важна и ценна для нас, как и то, что сегодня вы рядом с украинцами", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее стало известно о визите в Украину бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмкссена.
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