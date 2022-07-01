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Bloomberg: ЕС готовит седьмой пакет санкций против рф, возможно эмбарго на золото

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А вот блокаду Калининградской области могут отменить

Bloomberg: ЕС готовит седьмой пакет санкций против рф, возможно эмбарго на золото

фото из свободных источников

Новина українською

Европейский Союз начал работу над следующим, седьмым пакетом санкций, в рамках которого, в частности, может быть введено эмбарго на импорт золота из России.

Об этом в пятницу сообщило издание Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников, пишет "Европейская правда".

О том, что ЕС может ввести эмбарго на российское золото, говорилось и раньше, но о подготовке нового пакета санкций СМИ пока не сообщали.

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Кроме санкций против золота из РФ, Брюссель работает преимущественно над механизмами противодействия уклонению уже существующим санкциям и их корректировке, а также расширению сферы действия действующих ограничений, прежде всего в сфере высоких технологий и индивидуальных санкций.

ЕС вместе с союзниками работает над путями определения активов подсанкционных российских чиновников и олигархов, а некоторые государства-члены пытаются решить проблему расходов на содержание замороженной дорогой недвижимости и транспортных средств.

Отдельные собеседники издания указывают, что в седьмой пакет санкций ЕС против России может войти разблокирование транзита товаров из России в Калининградскую область, что привело к очередной напряженности в отношениях между Москвой и Вильнюсом.

В то же время, послы ЕС пока не обсуждали введение предельной цены на российскую нефть, что обсуждалось лидерами стран "семерки" на последнем саммите в Германии. Нет поддержки и более жестким санкциям, к которым призывали отдельные государства-члены – например, эмбарго на российскую нефть.

Напомним, Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония уже заявили, что в рамках новых санкций против РФ запретят импорт золота из России.

Отмечается, что золото составляет значительную долю российского экспорта: в 2021 году Россия заработала на нем около 15,5 млрд долларов.

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В статье: война с Россией
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