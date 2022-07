Еврокомиссия предложила выделить Украине транш макроэкономической помощи в размере миллиарда евро

Глава Европарламента Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что Еврокомиссия предложила предоставить Украине первый транш макроэкономической помощи в размере одного миллиарда евро.

Today we propose €1 billion for Ukraine.



The first part of the macro-financial assistance package announced in May.



It will help meet urgent needs in the country.



The EU will keep on providing relief to Ukraine and in a longer-term support its reconstruction. pic.twitter.com/Ln3FCP4iUj