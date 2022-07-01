Еврокомиссия предложила выделить Украине транш макроэкономической помощи в размере миллиарда евро
Для неотложных потребностей
Фото: Чекановая, УНИАН
Глава Европарламента Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что Еврокомиссия предложила предоставить Украине первый транш макроэкономической помощи в размере одного миллиарда евро.
"Это поможет удовлетворить неотложные потребности в стране. ЕС продолжит оказывать помощь Украине и в долгосрочной перспективе поддерживать ее восстановление", - написала Урсула.
Today we propose €1 billion for Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 1, 2022
The first part of the macro-financial assistance package announced in May.
It will help meet urgent needs in the country.
The EU will keep on providing relief to Ukraine and in a longer-term support its reconstruction. pic.twitter.com/Ln3FCP4iUj
Добавим, что стратегия финансовой поддержки Украины была выработана Евросоюзом в мае текущего года.
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