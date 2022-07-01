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Еврокомиссия предложила выделить Украине транш макроэкономической помощи в размере миллиарда евро

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Для неотложных потребностей

Еврокомиссия предложила выделить Украине транш макроэкономической помощи в размере миллиарда евро

Фото: Чекановая, УНИАН

UA-Футбол
Новина українською

Глава Европарламента Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что Еврокомиссия предложила предоставить Украине первый транш макроэкономической помощи в размере одного миллиарда евро.

"Это поможет удовлетворить неотложные потребности в стране. ЕС продолжит оказывать помощь Украине и в долгосрочной перспективе поддерживать ее восстановление", - написала Урсула.

Добавим, что стратегия финансовой поддержки Украины была выработана Евросоюзом в мае текущего года.

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В статье: война с Россией
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